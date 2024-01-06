Doktorun uyuşturucu tuzağı deşifre oldu

AYDIN'IN Nazilli ilçesinde beyin cerrahi doktorun yazdığı kırmızı reçeteli uyuşturucu etkili ilacı torbacıların sattığı ortaya çıktı. Skandal sonrası doktor Refik G. ile birlikte 8 kişiyi jandarma ekipleri gözaltına aldı. Hastanede beyin cerrahı uzmanı Refik G'nin muayene yapmadan hastalara kırmızı reçete yazdığı ihbarını alan ekipler harekete geçti. Ekiplerin 3 ay süren çalışması sonucu kurulan uyuşturucu tuzağı deşifre oldu. İddiaya göre hastanenin hasta nakil aracını kullanan 2 kişi, kırmızı reçete ile ilaç alan kişilerin kimlik bilgilerine ulaşarak onların adına Dr. Refik G'ye uyuşturucu yan etkisi yapan 'Lyrica' isimli ilacı yazdırdı. Yapılan operasyonda çok sayıda Lyrica uyuşturucu hap geçirildi.