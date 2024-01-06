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Haberler Aydın Doktorun uyuşturucu tuzağı deşifre oldu

Doktorun uyuşturucu tuzağı deşifre oldu

KAZIM YÖRÜKCE
Doktorun uyuşturucu tuzağı deşifre oldu
AYDIN'IN Nazilli ilçesinde beyin cerrahi doktorun yazdığı kırmızı reçeteli uyuşturucu etkili ilacı torbacıların sattığı ortaya çıktı. Skandal sonrası doktor Refik G. ile birlikte 8 kişiyi jandarma ekipleri gözaltına aldı. Hastanede beyin cerrahı uzmanı Refik G'nin muayene yapmadan hastalara kırmızı reçete yazdığı ihbarını alan ekipler harekete geçti. Ekiplerin 3 ay süren çalışması sonucu kurulan uyuşturucu tuzağı deşifre oldu. İddiaya göre hastanenin hasta nakil aracını kullanan 2 kişi, kırmızı reçete ile ilaç alan kişilerin kimlik bilgilerine ulaşarak onların adına Dr. Refik G'ye uyuşturucu yan etkisi yapan 'Lyrica' isimli ilacı yazdırdı. Yapılan operasyonda çok sayıda Lyrica uyuşturucu hap geçirildi.
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