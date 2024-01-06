Emlakçının sır ölümü

ydın'ın Nazilli'de ağaca asılmış halde ölü bulunan Erdal Anar'ın (32) ailesi cinayet iddiasında bulundu. Şikayet üzerine polis ekiplerince 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Nazilli ilçesinde emlak işiyle uğraşan Erdal Anar'ın Eğrek mahallesindeki evinin bahçesinde ağaca asılı halde cansız bedeni bulundu. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından savcılık tarafından Anar'ın ölümü şüpheli bulunarak soruşturma açıldı. Evli ve 2 çocuk babası olan ve ailesi Japonya'da bulunan Anar'ın ailesi, önceki gün olayın cinayet olduğunu ileri sürerek şikayette bulundu. Şikayet üzerine soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri 2'si kadın 3 ki��iyi gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde arama yapılırken suçlamayı reddeden G.G, E.D ile N.E. ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. 3 şüphelinin telefonlarına incelenmek üzere el konuldu.