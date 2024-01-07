AK Parti Muğla adayı Ayaydın’ın ilk değerlendirmesi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 31 Mart'taki mahalli idareler seçiminde AK Parti'den belediye başkan adayı olduklarını açıkladığı isimler, ilk değerlendirmelerini yaptı.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Aydın Ayaydın, kentin yol, su, trafik ve deniz kirliliği gibi çok büyük problemleri olduğunu belirterek, çözüme ilişkin projelerinin hazır olduğunu söyledi.

AK Parti'nin 31 Mart'ta Türkiye genelinde büyük bir sürpriz yapacağını dile getiren Ayaydın, şunları kaydetti:

"Aslında benim için sürpriz değil. Ama herkes görecek ki başta İstanbul olmak üzere çok büyük sürprizler olacaktır. Cumhurbaşkanı'nın seçmiş olduğu bütün adaylar kendi alanında uzman, çok deneyimli kişiler. Bu kişilerin hazırlayacakları projeler ve bu projeleri yapan kişilerin arkasında hükümet var, devlet var. Siz istediğiniz kadar bir şeyler yapmaya gayret edin, eğer arkanızda bir devlet yoksa, bir güç yoksa bunları yapmak konusunda başarıya ulaşma şansınız yoktur."