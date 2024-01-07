  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Aydın Sürücülerin biri alkollü diğeri ise ehliyetsiz

Sürücülerin biri alkollü diğeri ise ehliyetsiz

İHSAN KARATAŞ
Sürücülerin biri alkollü diğeri ise ehliyetsiz
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde otomobilin motosiklete çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü Mahmut A.(18) ağır yaralandı. Gencin alkollü şekilde motosiklet kullandığı, kazadan sonra kaçan otomobil sürücüsünün ise ehliyetinin olmadığı öğrenildi. Kaza, Güvercinada Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosiklet sürücüsü Mahmut A. (18), karşı yönden gelen Ali Ç. yönetimindeki otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen Mahmut A. ağır yaralandı. Motosiklet sürücüsü genç 263 promil alkollü otomobili kullanan genç ise ehliyetsiz çıktı. Burada ameliyata alınan Mahmut A.'nın kafatasında iki kırık oluştuğu, sol ayak parmaklarının ise tamamının kırıldığı öğrenildi.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA