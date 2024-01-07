Sürücülerin biri alkollü diğeri ise ehliyetsiz

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde otomobilin motosiklete çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü Mahmut A.(18) ağır yaralandı. Gencin alkollü şekilde motosiklet kullandığı, kazadan sonra kaçan otomobil sürücüsünün ise ehliyetinin olmadığı öğrenildi. Kaza, Güvercinada Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosiklet sürücüsü Mahmut A. (18), karşı yönden gelen Ali Ç. yönetimindeki otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen Mahmut A. ağır yaralandı. Motosiklet sürücüsü genç 263 promil alkollü otomobili kullanan genç ise ehliyetsiz çıktı. Burada ameliyata alınan Mahmut A.'nın kafatasında iki kırık oluştuğu, sol ayak parmaklarının ise tamamının kırıldığı öğrenildi.