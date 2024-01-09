“Güzel İzmir” Ege’yi çok sevdi

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, tedavilerinin tamamlanmasının ardından denizle buluşturulan 3 deniz kaplumbağasından biri olan ve uydu takip cihazı takılan "Güzel İzmir" isimli caretta caretta Ege Denizi'ni çok sevdi. İlk durağı Samos kıyıları olan deniz kaplumbağası, Yunan adalarını dolaşıyor. İzmir kıyılarında geçtiğimiz Ocak ile Mart ayları arasında 1'i erkek 2'si dişi olmak üzere yaralı halde caretta caretta cinsi 3 iribaş deniz kaplumbağası bulundu. Bakıma alınan carettalar, yaklaşık 6 ay süren tedavi sürecinin ardından yeniden denizle buluşturuldu. Güzel İzmir adı verilen deniz kaplumbağasına güneş enerjisiyle çalışan uydu takip cihazı takıldı. Suyla buluşan ve 4 günde yaklaşık 18 deniz mili (30 km) yol kat eden caretta carettanın ilk durağı ise Samos kıyıları olmuştu.