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Haberler Aydın Aydın’da 5 kişi uyuşturucuyla yakalandı

Aydın’da 5 kişi uyuşturucuyla yakalandı

Aydın’da zehir tacirlerinin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar sürüyor. Koçarlı, Köşk ve Karpuzlu ilçelerinde yapılan denetimde 5 şüpheli uyuşturucuyla yakalandı.

İHA
Aydın’da 5 kişi uyuşturucuyla yakalandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca, Koçarlı, Köşk ve Karpuzlu ilçelerinde uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcılarına yönelik denetim gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre yapılan çalışmalar sonucunda B.K., S.Ö., M.K., C.D. ve İ.U. isimli 5 şüpheli durduruldu.

Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Ayrıca şüphelilerin sağlık kuruluşunda yapılan testlerinde uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında başlatılan adli süreç devam ediyor.

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