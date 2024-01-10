Aydın’da eski koca dehşeti: 2 ölü, 1 ağır yaralı

Aydın'ın Efeler ilçesinde öfkeli koca kavga ettiği eski eşini öldürdü. Gözü dönmüş koca, olaya müdahale etmek isteyen eşinin komşusunu da ağır yaraladıktan sonra, başına sıkarak canına kıydı. Korkunç olay, Kemer Mahallesi Armada Siteleri Üst Ada'da dün akşam saatlerinde meydana geldi.

Aydın Aksakdemir, boşandığı eşi Şule Karamercan'ın evine gitti. Eski eşiyle kavga eden öfkeli koca eşini silahla vurdu.

KOMŞUSU YARDIM ETMEK İSTEMİŞ

Silah seslerini duyan ve yardım etmek için olay yerine koşan komşu M.K. da gözü dönen kocanın silahından çıkan mermilere maruz kaldı. Katil koca, daha sonra silahıyla kendi hayatına son verdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan M.K. olay yerinde yapılan ilk müdahelenin ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Hastanesi'ne sevk edildi.