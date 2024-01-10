Aydın’da kaçak sigara üretimine yönelik operasyon düzenlendi

Aydın'ın Didim ilçesinde kaçak sigara üretimine yönelik bir işyerine yapılan baskında 18 bin 600 adet doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Büro Amirliği ekipleri kaçak sigara üretimi ve satışına yönelik çalışmalarına devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, yapılan çalışmalara istinaden Efeler Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir işyerine baskın yapıldı. İşyerinde yapılan aramalarda 18 bin 600 adet doldurulmuş makaron, 9 kilogram kıyılmış bandrolsüz tütün, 350 gram bandrolsüz nargile tütünü, 25 adet bandrolsüz puro sigara, 10 adet elektronik sigara, 6 adet elektronik sigara likiti ele geçirildi. Operasyonda işyeri sahibi Y.S. hakkında 5607 SKM suçundan gerekli işlemler yapılırken, konuyla ilgili adli süreç devam ediyor.