Bulunan cansız beden Yasin Cinkaya’ya ait

AYDIN'IN Didim ilçesinden 14 Aralık tarihinde deniz açılan Denizlili iş insanının cesedi Samos'ta bulundu. Aileden alınan DNA örneklerinin, Yunanistan'ın Samos Adasına vuran erkek cesedi ile eşleştiği öğrenildi. Denizli'de Faber Mermer'in Yönetim Kurulu Üyesi Yasin Cinkaya, 14 Aralık'ta kendisine ait tekneyle denize açıldıktan sonra kayboldu. 17 Aralık'ta ise Samos Adası'nda Mavrikos Mykalis sahilinde cansız bir erkek cesedinin bulunduğu, kimlik tespiti için Samos'ta hastaneye götürüldüğü bildirilmişti. DNA örneklerinin, bulunan erkek cesedi ile karşılaştırması yapıldı. Cinkaya'nın teknesinden düştüğü, akıntının etkisiyle cansız bedeninin Samos Adası Mavrikos Mykalis sahiline vurduğu anlaşıldı.