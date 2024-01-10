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Haberler Aydın İzinsiz kazı yapan define avcısına suçüstü

İzinsiz kazı yapan define avcısına suçüstü

KAZIM YÖRÜKCE
İzinsiz kazı yapan define avcısına suçüstü
AYDIN'IN Kuşadası ilçesinde tarihi eser aramak amacıyla izinsiz kazı yapan şahıs, jandarma ekiplerinin baskınında suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kuşadası ilçesi Yeniköy mahallesi Davutdağı mevkiinde kaçak kazı yapıldığı ihbarını aldı. Harekete geçen jandarma ekipleri tarafından bölgeye yapılan baskında İ.Ö'nün tarihi eser aramak amacıyla izinsiz kazı yaptığı tespit edildi. Şüpheli ile birlikte 41 adet kazı malzemesi ele geçirildi. Adli süreç devam ediyor.
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