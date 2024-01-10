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Haberler Aydın Otobüse çarpan kum yüklü kamyon, yol kenarındaki evin bahçesine devrildi

Otobüse çarpan kum yüklü kamyon, yol kenarındaki evin bahçesine devrildi

Aydın'da meydana gelen trafik kazasında kum yüklü kamyon seyir halindeyken şehirler arası otobüse arkadan çarpması sonucu, yol kenarındaki bir evin bahçesine devrildi.

İHA
Otobüse çarpan kum yüklü kamyon, yol kenarındaki evin bahçesine devrildi

Aydın-Denizli Karayolu Nazilli ilçesi Şehit Fehmi Şahin Kavşağı'nda edinilen bilgiye göre 06 LK 482 plakalı bir seyahat firmasına ait otobüse kırmızı ışıklarda durduğu esnada, aynı yönde seyir halindeki kum yüklü bir kamyon arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyon, yolun yan tarafında bulunan bir evin bahçesine devrildi.

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Korkutan kazada şans eseri yaralanan olmazken, kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, kazayı hafif sıyrıklarla atlatan bazı yolcuların tedavisini gerçekleştirdi. Kamyon sürücüsü de kazada yara almazken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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