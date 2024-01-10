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Haberler Aydın Yeşil reçeteyle 84 milyonluk vurgun

Yeşil reçeteyle 84 milyonluk vurgun

KAZIM YÖRÜKCE
Yeşil reçeteyle 84 milyonluk vurgun

Aydın'ın Nazilli ilçesinde yeşil reçeteye tabi ilaçları usulsüz şekilde satarak 84 milyonluk vurgun yapan çete çökertildi. Çete üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan doktor Refik G. ile birlikte 8 kişi operasyon kapsamında tutuklandı. Ekipler, yeşil reçeteye tabi ilaçları usulsüz şekilde satan şüpheli şahıslara yönelik operasyon düzenledi.

Baskında geçtiğimiz günlerde aralarında hastanede görevli Op. Dr. Refik G.'nin de bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı. Beyin cerrahı doktor Refik G.'nin 2023 yılı içinde 13 bin 634 şahsa 24 bin 86 kutu renkli reçeteye tabi ilaç yazdığı tespit edildi. Yazılan ilaçların piyasa değerinin yaklaşık 84 milyon 300 bin TL olduğu belirtildi.

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