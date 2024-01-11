Bu kadavra olmaz

AYDIN'DA önceki gün eczacı olan sevgilisi Şule Karamercan'ı (49) oturduğu lüks rezidansın otoparkında yaşadıkları tartışma sonrası öldüren, engellemek için araya girmeye çalışan komşusunu ise yaralayan roket mühendisi Aydın Aksakdemir (53), aynı silahı başına dayayıp intihar etti.

Kendisinden ayrılmak istediği için 5 yıldır birlikte olduğu Karamercan'a kurşun yağdıran katille ilgili ise şok eden bir bilgi ortaya çıktı.

CİNAYETİ ÖNCEDEN PLANLAMIŞ

GÖZÜ dönmüş sevgilinin cinayetten saatler önce bedeninin kadavra olarak kullanılması için form doldurduğu öğrenildi.

Aydın'da dehşet: Bir kadını öldürdü, bir kişiyi yaraladı ardından intihar etti

Bu yüzden cinayeti planladığı anlaşılan Aksakdemir'in daha önce de kadına şiddeti protesto eden paylaşımlar yaptığı ortaya çıktı.

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Katilin, "Türkiye'de bir kadını sokak ortasında dövebilir, hatta öldürebilirsiniz ancak öpemezsiniz. Çünkü biz ahlaklı bir toplumuz!" serzenişinde bulunması dikkat çekti.