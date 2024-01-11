  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Aydın Erzurum lezzetleri Aydınlılara tanıtıldı

Erzurum lezzetleri Aydınlılara tanıtıldı

Aydın Erzurumlular Kültür ve Yardımlaşma Derneği, Uğur Mumcu Parkı'nda Aydınlılara Erzurum’un lezzetlerini tattırdı.

İHA
Erzurum lezzetleri Aydınlılara tanıtıldı

Aydın Erzurumlular Kültür ve Yardımlaşma Derneği, Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki Uğur Mumcu Parkı'nda cağ kebabı, İsbir kuru fasulyesi ve kadayıf dolması dağıttı. Erzurum'u ve Erzurum ürünlerini Aydın'a tanıtmayı hedefleyen dernek Aydınlıları 12-21 Ocak tarihleri arasında Ayter alanında düzenlenecek olan etkinliklere davet etti.

Aydın Erzurumlular Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Etem Yeşilyurt, "Erzurumlular Derneği olarak burada Aydınlılara Erzurum'un lezzetlerini sunuyoruz. Aziz şehitlerimizin ruhu ve kandil dolayısıyla için cağ kebabı, kadayıf dolması ve İsbir fasulyesini Aydın'da yaşayan halkımıza tattırdık. Bütün İslam aleminin Regaip Kandili'ni kutluyorum. 12-21 Ocak arasında Ayter alanında yöresel ürünlerimizin bulunduğu stantları açıp, Erzurum'un tatlarını Aydınlılarla buluşturacağız. Tüm Aydınlıları etkinliğimize davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA