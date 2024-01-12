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Haberler Aydın 2 hırsız 100 kilo zeytinle suçüstü yakalandı

2 hırsız 100 kilo zeytinle suçüstü yakalandı

Aydın’ın Germencik ilçesinde tarımsal ürünleri çalan hırsızların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar devam ediyor. Jandarma ekipleri devriye sırasında, 2 hırsızı 100 kilo zeytinle suçüstü yakaladı.

İHA
2 hırsız 100 kilo zeytinle suçüstü yakalandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca, Germencik ilçesi Balatçık Mahallesi'nde tarımsal ürün hırsızlığına yönelik denetim gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre jandarma ekipleri, devriye esnasında bir şahsa ait zeytin bahçesinde şüpheli şahısların olduğunu tespit etti.

Yapılan incelemede M.D. ve H.D. isimli 2 şüpheli şahıs çaldıkları yaklaşık 100 kilogram zeytin ile birlikte suçüstü yakalandı. Ele geçirilen zeytinler, bahçe sahibine teslim edilirken, gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

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