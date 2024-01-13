Aileden ret geldi kadavra olmadı

Aydın'da yaşayan Aydın Aksakdemir, sevgilisi Şule Karamercan kendisinden ayrılmak isteyince önce onu öldürdü ardından yaşamına son verdi. Aksakdemir'in olayın yaşandığı günün sabahında bedenini kadavra olarak bağışladığı öğrenildi. Olayın ardından Aydın'a gelen Aksakdemir'in ailesi Adli Tıp'ta yapılan otopsinin ardından kadavra olmasına izin vermeyeceklerini belirterek cenazeyi alarak memleketi Gaziantep'te götürdü. Aksakdemir memleketinde sessiz sedasız toprağa verildi. Öldürülen eczacı Şule Karamercan ise Nazilli'de gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

OTOPARKTA BULUŞMA

Geçtiğimiz Salı akşamı saat 19.00 sıralarında 5 yıl önce tanışıp birlikte yaşamaya başlayan Şule Karamercan ile Aydın Aksakdemir (53), oturdukları lüks rezidansın otoparkında buluştu. Uzun süredir aralarında anlaşmazlık olduğu için Karamercan sevgilisinden ayrılmak istediğini söyledi. Tartışma sırasında Aksakdemir, tabancayla Karamercan'ı vurdu. Gürültüyü duyup, araya girmek için gelen komşuları Mustafa Kalfa'yı ise yaraladı. Cinayetin ardından Aksakdemir, aynı silahı başına dayayıp canına kıydı.

MEMLEKETE GÖTÜRDÜLER

Aydın Aksakdemir'in başvurusu değerlendirilmeden canına kıymasının ardından hastaneye gelen yakınları, Aksakdemir'in kadavra olmasını kabul etmediler. Yakınları tarafından hastane morgundan alınan Aksakdemir memleketine götürüldü.

Bu kadavra olmaz

KATLİAMI PLANLAMIŞ

Aydın Aksakdemir'in cinayeti daha önceden planladığı, vücudunu kadavra olarak bağışlamasından ortaya çıktı. Aksakdemir 9 Ocak Salı günü sabah saatlerinde vücudunu kadavra olarak bağışlamak için başvuruda bulundu. Aksakdemir'in başvurusu alınarak yapılacak olan değerlendirme sonrasında, sonuç kendisine bildirilecekti.