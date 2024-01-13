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Aydın'da korkunç olay! Odaya giren yakınları kanlar içinde buldu

Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen olayda hayvancılıkla uğralan 35 yaşındaki Muharrem Deveci'nin kaldığı odadan silah sesi duyuldu. Odaya giren yakınları Deveci'yi kanlar içinde buldu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İHA
Aydın’da korkunç olay! Odaya giren yakınları kanlar içinde buldu

Aydın'ın Efeler ilçesinde dün gece saatlerinde Dalama Dereköy Mahallesi'nde meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, tarım ve hayvancılıkla uğraşan Muharrem Deveci'nin (35) uyuduğu odadan silah sesi yükseldi. Silah sesini duyan Deveci'nin yakınları odaya girdiklerinde şahsı kanlar içerisinde yerde yatarken buldu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Deveci'nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Deveci'nin ölüm haberini alan yakınları yasa boğulurken, şahsın cansız bedeni yapılan olay yeri incelemelerinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Jandarma ekiplerinin intihar şüphesi üzerinde durduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor

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