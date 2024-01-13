Aydın’da viyadük faciasında 2 tutuklama

Aydın Bozdoğan'da 3 arkadaşın eğlence dönüşü Aydın-Denizli Otoyolu üzerinde yapılan viyadük inşaatına düşmesi sonucu feci şekilde can verdikleri kazayla ilgili ihmali bulunan 2 kişi tutuklandı. İnşaat alanında görevli trafik sorumlusu ve şantiye şefinin gerekli önlemler almadığı tespit edildi. Aydın'ın Bozdoğan ilçesi Alamut Mahallesi sınırları içinde 9 Ocak Salı günü meydana gelen kazada, Aydın-Denizli Otoyolu inşaatında köprü ayağına uçan araçta bulunan Sedat Pehlivan, İbrahim Yaşar ve İsmail Büyükgümüş feci şekilde yaşamını yitirdi. Bölgeye giden ekipler, inşaat firmasının otomobilin uçtuğu bölgede koruyucu hiçbir önlem alınmadığını tespit etti. Trafik sorumlusu D.A.B. ile inşaat şefi O.Ö. gözaltına alındı. İfadelerinin ardından cezaevine gönderildi.