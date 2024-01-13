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Haberler Aydın Kazadan mucize kurtuluş

Kazadan mucize kurtuluş

MURAT ŞENBAKLAVACI
Kazadan mucize kurtuluş
Aydın'da bisiklet sürücüsü, park halindeki bir aracın aniden kapısını açılmasıyla önce kapıya çarptı sonra yoldan geçen bir başka aracın altında kaldı. Mucize eseri bisiklet sürücüsü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Kazada Efeler ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. N.A isimli bisiklet sürücüsü İstasyon Bulvarı'nda park halindeki otomobilin bir anda kapısı açılması sonucu çarparak yola savruldu. O sırada aynı istikamete giden T.G. yönetimindeki otomobilin altında kaldı. Otomobil ile birlikte sürüklenen N.A. yaralandı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan N.A'nın hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.
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