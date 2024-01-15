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Haberler Aydın Aydın'da 6 adrese uyuşturucu baskını: 3 zehir taciri yakalandı

Aydın'da 6 adrese uyuşturucu baskını: 3 zehir taciri yakalandı

Aydın’ın Germencik ilçesinde zehir tacirlerine geçit vermeyen ekipler çalışmalarını sürdürüyor. 6 adrese yapılan baskında uyuşturucu çetesinin 3 üyesi yakalandı.

İHA
Aydın’da 6 adrese uyuşturucu baskını: 3 zehir taciri yakalandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticareti suçunu işleyen çete üyelerine yönelik Germencik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenlendi. İcra edilen şafak operasyonunda Germencik'te 4 şüpheli şahsa ait (1'i tutuklu-T.U) 6 adreste eş zamanlı olarak arama yapıldı.

Yapılan aramalarda 114 gram Metamfetamin, 21 gram Kubar esrar, 1 adet tabanca, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1150 TL suçtan elde edildiği değerlendirilen nakit para, 4 adet cep telefonu, 1 adet av tüfeği ele geçirildi. T.U., Z.A, E.S isimli şüpheliler yakalandı. Şüpheli şahıslar sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyon kapsamında 14 şüpheli şahsa ise uyuşturucu madde kullanmaktan adli işlem yapılacağı öğrenildi.

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