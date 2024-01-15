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Haberler Aydın Genç kızdan “Beni kaçırdılar” oyunu

Genç kızdan “Beni kaçırdılar” oyunu

RAMAZAN AYDEMİR
Genç kızdan “Beni kaçırdılar” oyunu
AYDIN'IN Didim ilçesinde kaçırıldığını iddia eden ve "Az önce beni kaçırdılar, bir depoda kesiyorlar" diyerek annesini arayan genç kızın ihbarı, polisleri ayağa kaldırdı. Teyakkuza geçen Didim polisi, genç kızı pazar yerinde yakaladı. İhbarı 'balon' çıkan genç kız, verdiği ifadede "oyun oynadığını" söyledi. Senaryodan ibaret çıkan olayda genç kız, verdiği ifadede oyun oynadığını söyledi. Genç kız işlemlerinin ardından annesine teslim edildi. G.N.S. hakkında toplamda 20 adet suç kaydı olduğu öğrenildi.
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