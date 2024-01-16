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Haberler Aydın Aydın'da 10 ayrı suçtan 28 yıl hapis cezasıyla aranan firari yakalandı

Aydın'da 10 ayrı suçtan 28 yıl hapis cezasıyla aranan firari yakalandı

Aydın’da suçluların yakalanmasına yönelik çalışmalar yürüten jandarma ekipleri, 10 ayrı suçtan aranan ve hakkında 28 yıl 7 ay hapis cezası bulunan firariyi yakaladı.

İHA
Aydın’da 10 ayrı suçtan 28 yıl hapis cezasıyla aranan firari yakalandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı JASAT ve Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanması amacıyla yürütülen çalışmalar hız kesmiyor.

Edinilen bilgiye göre, hırsızlıktan 5 dosya, nitelikli yağmadan 2 dosya, hükümlü ve tutuklunun kaçması, şantaj, başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama olmak üzere toplam 10 ayrı suçtan aranan ve hakkında 28 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.A. isimli şahıs Germencik ilçesi Mursallı Mahallesi'nde yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli A.A., işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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