Ege’yi sağanak vurdu

İzmir, Aydın, Balıkesir ve Manisa'da etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. İzmir'de Dikili ve Bergama ilçeleri sağanak yağışın en çok vurduğu ilçeler oldu. Dikili'de okullar tatil edildi, Sülüklü Deresi taştı, çevresindeki sokaklarda yükselen su nedeniyle İsmet Paşa Mahallesi'nde bazı araçlar mahsur kaldı, çok sayıda ev ve işyerini su bastı. İş yeri su basan esnaf Sadık Arıkan, "Akıntı daha önce sanayi tarafındaymış. Yollar yapılırken akıntıyı bu tarafa vermişler. Mağduruz, buna bir çare bulunmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı. Menderes ilçesinde sağanak nedeniyle bir derenin taşması sonucu kamyonette mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı.

DERELER TAŞMA NOKTASINDA

Aydın da yağmur sularına teslim oldu. Efeler ilçesinde yağışın ardından Tabakhane deresinin debisi yükselirken dere taşma noktasına geldi. Aydın İzmir karayolu da sular altında kaldı. Öte yandan Aydın'ın ilçelerinde etkisi gözteen sağanak sonrasında işyerleri de harap oldu. İşyeri sahipleri, uzun süre dükkanlarını temizlemek zorunda kaldı. Otoyol da aşırı yağıştan dolayı kayganlaştı.