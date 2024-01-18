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Haberler Aydın Aydın dahil 20 ilde Narkogüç-44 operasyonu: 163 zehir taciri yakalandı

Aydın dahil 20 ilde Narkogüç-44 operasyonu: 163 zehir taciri yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Aydın dahil 20 ilde uyuşturucu ticaretine karşı yapılan Narkogüç-44 operasyonlarında 163 sokak satıcısının yakalandığını bildirdi.

İHA
Aydın dahil 20 ilde Narkogüç-44 operasyonu: 163 zehir taciri yakalandı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve İstihbarat Daire Başkanlığı koordinesinde; İstanbul, Hakkari, Antalya, Ankara, Malatya, Batman, Elazığ, Siirt, Van, Diyarbakır, Aydın, Ordu, Kahramanmaraş, Samsun, Adana, Edirne, Tekirdağ, Isparta, Kırıkkale ve Kocaeli'de Narkogüç-44 operasyonlarının gerçekleştirildiğini duyurdu.

Bakan Yerlikaya, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik 20 ilde düzenlenen Narkogüç-44 operasyonlarında 741 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi, 163 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı"

Öte yandan Bakan Yerlikaya, "Gençlerimizi ve geleceğimizi zehirleyen uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayacağız. Her an enselerindeyiz. Bizden kaçamayacaklar" dedi.

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