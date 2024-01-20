Pamuk ve ayçiçek yağını karıştırıp satmışlar! Aydın’da polis baskını

Aydın'da edinilen bilgiye göre bir ihbarı değerlendiren, İncirliova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Namık Kemal Caddesi üzerinde bulunan işletmeden piyasaya 'sahte zeytinyağı' sürüldüğünü tespit etti. Teknik ve fiziki takibin ardından akşam saatlerinde hazırlıklarını tamamlayan ekipler zeytinyağı dolum ve paketleme tesisine baskın yaptı.

S.K.'ya ait işletmeye yapılan baskında piyasa değerinin 2 milyon 400 bin lira olduğu öğrenilen yaklaşık 6 ton sahte zeytinyağı ele geçirildi. Sahte zeytinyağlarının Denizli'deki işletmelere satıldığı iddia edildi. Polis ekiplerinin baskını sonrası olay yerine gelen İl tarım Müdürlüğü ekipleri yağlardan numune alırken, iş yerindeki depoların vanalarını mühürledi. Yaklaşık 6 ton sahte zeytinyağı yedi emin deposuna gönderildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.