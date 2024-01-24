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Haberler Aydın 20 ilde Sibergöz-16 operasyonu: 35 şüpheli yakalandı

20 ilde Sibergöz-16 operasyonu: 35 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya aralarında Aydın, Muğla ve Denizli'nin de bulunduğu 20 ilde yapılan 'çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi ile mücadele' kapsamında 35 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

İHA
20 ilde Sibergöz-16 operasyonu: 35 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 20 ilde yapılan Siber-göz-16 operasyonu kapsamunda 35 şüphelinin yakalandığını sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

Yerliakaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sibergöz-16" operasyonlarında 35 şüphelinin yakalandığını belirterek, "Çocuklarımızı koruma için suçlularla mücadele etmeye kararlıyız. Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Ankara Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında, Ankara merkezli Adana, Ağrı, Aydın, Bolu, Bursa, Çorum, Denizli, İstanbul, Kayseri, Kırıkkale, Konya, Malatya, Muğla, Sakarya, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Yalova'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Sosyal medya uygulamaları üzerinden grup kurularak çocukların müstehcen görüntülerinin para karşılığı satışa sunulduğu, çeşitli ödeme kanalları ile ödemelerin gerçekleştirildiği ve sosyal medya platformlarında çocuk istismarı görüntülerinin paylaştığı tespit edildi. Operasyonlar sonucunda çok sayıda dijital materyale el konuldu. Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Kara Vatan'da olduğu gibi Siber Vatan'da da sanal devriyelerimiz 7 gün 24 saat görevlerinin başında" ifadelerini kullandı

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