Savaş ve Yavuz Söke’de meşalelerle karşılandı

Seçim çalışmalarını sürdüren AK Parti Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş ve MHP'li Söke Belediye Başkan Adayı Tekin Yavuz seçim programı kapsamında Söke'de bir dizi ziyaretlerde bulundu. Savaş ve Yavuz, ilçedeki ziyaretlerine, oda, borsa ve sivil toplum kuruluşu başkanlarıyla bir araya geldiği toplantı ile başladı. Savaş, daha sonra AK Parti İlçe teşkilatını ziyaret etti.

Savaş ve Yavuz, AK Parti İlçe Teşkilatı'na gelişlerinde partililer tarafından meşalelerle karşılandı. Savaş, Söke'deki seçim çalışmaları kapsamında ayrıca, Hükümet meydanında vatandaşlarla bir araya geldi. Çarşı esnafını gezerek istişarelerde bulunan Savaş ve Yavuz, Söke Alevi Kültür Derneği'ne ziyarette bulundu. Söke'de kendisine gösterilen yoğun ilgiden memnun kalan Savaş, "Büyüyen, gelişen ve zenginleşen Türkiye'den Aydınımızın, Sökemizin daha fazla pay alarak gelişip büyümesi için yola çıktık. Allah çıktığımız bu yolda bizi muvaffak etsin" dedi.