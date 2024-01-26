Sokak hayvanlarına kapsamlı çözüm

İncirliova Belediyesi, Başkan Aytekin Kaya, öncülüğünde gerçekleştireceği Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi projesi ile ülke genelinde ciddi bir sorun haline gelen sokak hayvanları sorununu, ilçede bitirecek. Yazıdere Mahallesi'nde yapılacak Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi için Ankara nezdinde bakanlıklar ve ilgili kamu kurumları ile yaptığı görüşmeler olumlu sonuçlanan Başkan Kaya proje için startı verdi.

İlk iş olarak ilçedeki sokak hayvanlarının bakım, tedavi, barınma, eğitim ve sahiplenilmesi işlemlerinin yapılacağı Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi için hazineye ait proje alanının, İncirliova Belediyesi'ne tahsisi gerçekleşti. Yakın zamanda ilk kazmanın vurulacağı proje ile ülke genelinde ciddi bir sorun haline gelen sokak hayvanları meselesi İncirliova'da çözüme kavuşmuş olacak. Doğa Koruma Milli Parklar (DKMP) onaylı bu proje içerisinde yasaklı ırk sınıfına giren hayvanların barınma ihtiyacı karşılanmış olacak.

ÖRNEK BİR ÇALIŞMA

Yazıdere Mahallesi'nde inşa edilecek tesiste köpek, kedi bakım bölümü, büyükbaş hayvanları açık toplama alanı, muayenehaneler, ameliyathane ve eğitim alanları gibi pek çok bölümün yer alacağı tesis için Başkan Kaya, "Yeni tesisimiz ile birlikte bu doğrultuda yaptığımız çalışmaları başka bir boyuta taşıyacağız" dedi.

"UZMAN KÖPEKLER YETİŞTİRİLECEK"

BAŞKAN Kaya proje sayesinde İncirliova'nın modern ve donanımlı bir merkeze kavuşacağını belirterek, "Pek çok kurumla entegre bir tesisi hayata geçiriyoruz. Geniş kapsamlı düşünülmüş proje alanımız içerisinde Afet İşleri Müdürlüğü tarafından köpek eğitimlerinin yapılacağı ve uzman arama kurtarma köpeklerinin yetiştirileceği özel bir eğitim bölümü de yer alacak. Afet anında yüzlerce cankurtaran eğitimli köpekler artık İncirliova'mızda da yetiştirilecek. Öte yandan yasaklı ırk olarak sınıflandırılan pek çok tehlikeli hayvan DKMP işbirliği ile buraya getirilerek burada barınması sağlanacak" dedi