Tarihi Hangar İncirliova’nın cazibe merkezi haline geldi

Uzun yıllar atıl durumdayken Başkan Aytekin Kaya'nın öncülüğünde İncirliova Belediyesi tarafından yapılan restorasyon -bakım ve onarım çalışmaları ile kafe ve restoran olarak hizmete kazandırılan Tarihi Hangarlar, ilçenin marka yüzü olmanın yanı sıra 2023 yılında en çok rağbet gören mekanları oldu. İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya öncülüğünde yapılan çalışmalar sonucunda hizmete açıldığı 2022 yılı Ağustos ayından bugüne Tarihi Hangar Kafe ve Restoran'a İncirliovalılar büyük ilgi gösterdi.

Mezbelelikti, şimdi ışıl ışıl

Tarihi mekân genç yaşlı, kadın erkek her kesimden insanın uğrak yeri olurken, özel davetler, toplantılar, iş yemekleri ve gün cemiyetlerinin vazgeçilmez mekânı haline geldi. İçerisinde keşkek, yuvarlama, paşa böreği, enginar gibi yöresel tatların da bulunduğu restoran beğeni topladı.

İLÇE DIŞINDAN DA YOĞUN İLGİ

Bir zamanların mezbelelik diye tabir edilen madde bağımlılarının işgali altında bulunan vatandaşların yanından geçerken bile tedirgin olduğu mekânlar yapılan özverili çalışmalar ile ilçenin marka yüzü olurken ilçe dışından da yoğun ilgi gördü.