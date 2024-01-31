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Haberler Aydın Aydın'da defalarca temizlenen çöp evde yine aynı manzara

Aydın'da defalarca temizlenen çöp evde yine aynı manzara

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 4 defa temizlenen çöp evden tekrardan kötü kokular yükselince belediye ekipleri harekete geçti. Ekipler 2 günlük çalışmayla evden 3 kamyon çöp çıkardı.

İHA
Aydın’da defalarca temizlenen çöp evde yine aynı manzara

Aydın'ın Nazilli ilçesinde belediye ekipleri tarafından daha önce 4 kez temizlenen çöp ev, beşinci kez temizlendi. Ekipler 2 günlük çalışmanın ardından evden 3 kamyon çöp çıkardı.

Aydın’da defalarca temizlenen çöp evde yine aynı manzara

Nazilli Belediyesi ekipleri, Zafer Mahallesi'nde komşularının kötü koku nedeniyle ihbar ettiği vatandaşın evini 5'inci kez temizledi. Zafer Mahallesi'nde ikamet eden bir vatandaşın evinden gelen pis kokular belediye ekiplerini harekete geçirdi. Komşularının ihbarı üzerine 5'inci kez temizlenen evden 3 kamyon çöp çıktı.

Aydın’da defalarca temizlenen çöp evde yine aynı manzara

Şikayet üzerine mahalleye giden Nazilli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri evi tespit ederek gerekli güvenlik önlemlerini aldı. Kötü koku nedeniyle temizlik esnasında güçlük çeken Temizlik İşleri Müdürlüğü personelleri belirli aralıklarla yaptıkları temizlik çalışmalarını 2 günde tamamladı.

Aydın’da defalarca temizlenen çöp evde yine aynı manzara

Zabıta personeli eşliğinde yapılan çalışmada zaman zaman eşyalarının atılmasına müdahale eden vatandaşın evinin daha önce 4 kez temizlendiği belirlendi. Temizlik çalışmasının tamamlanmasından ardından mikrop ve haşerelere karşı ilaçlanan ev, ekiplerin faaliyetleri ile kullanılabilir hale getirildi.

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