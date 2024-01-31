Cesedi çuval içinde başı kesik halde bulunmuştu! Aydın'daki cinayetin faili diş hekimi çıktı

Aydın'ın Söke ilçesi Yenicami Mahallesinde oturan evli ve 4 çocuk babası Şerafettin Akalın (40), geçen 14 Aralık'ta akşam saatlerinde çarşıya gitmek üzere evinden çıktı. Akalın'dan bir daha haber alamayan yakınları, polise kayıp başvurusunda bulundu. İhbar üzerine polis ve jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmalarda Akalın'izine rastlanılamadı. 14 Ocak günü saat 17.00 sıralarında Granta Mezarlığı yolundan geçen vatandaşlar, yolun kenarında bulunan boş bir arazide çuvalı fark etti. Kontrol ettiklerinde ise içerisinde hareketsiz yatan bir erkek olduğunu gören vatandaşlar jandarmaya haber verdi.