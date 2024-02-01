Aydın’da ihtiyaç sahiplerine 562 milyon lira ödendi

Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, geçtiğimiz yıl ihtiyaç sahibi vatandaşlara toplam 562 milyon lira nakdi yardımda bulundu. Aydın Valiliği, kentte yapılan sosyal yardımların miktarını açıkladı. Bu kapsamda engellilerin evde bakımları için ailelerine toplam 478 milyon 381 bin 631 lira ödeme yapıldı. Asgari yüzde 40 engelliler, ağır engelliler ve refakatçileri, gaziler, şehit ve gazi yakınları, 65 yaşını dolduran Türk vatandaşlarına toplamda 4 milyon 28 bin 500 lira devlet desteği verildi. Doğum desteği kapsamında tüm annelere toplam 2 milyon 528 bin 386 lira ödeme yapıldı. Çocukların aileleri yanında bakımları için sosyal ekonomik destek (SED) kapsamında toplam 77 milyon 175 bin 452 lira ödeme yapıldı.