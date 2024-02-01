Nazilli’de sel taşkınları artık tarihe karışıyor

Aydın'da Nazilli Belediye Başkanı AK Partili Kürşat Engin Özcan ilçedeki sel taşkınlarına son verecek 100 milyonluk projenin 1. etabının tamamlandığını söyledi. Yıldıztepe ve Ocaklı mahalleleri başta olmak üzere, ilçe genelinde yaşanan su taşkınlarının önüne geçmek için Devlet Su İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen Kurt ve Kuru Dere ıslah çalışmalarını yerinde inceleyen Nazilli Belediye Başkanı Özcan, söz konusu projenin hayata geçirilmesi sayesinde tarım arazilerindeki taşkın riskinin de azaltılacağını belirtti. Yağmur sularının kontrol altına alınmasıyla olası can ve mal kayıplarının önüne geçileceğini ifade eden Başkan Özcan, "Ocaklı mahallemizdeyiz. Burası Kuru Dere Kanalı'nın sonlandığı Dallıca Çayı'nın bağlantı yapıldığı yer. Gerek yanlış uygulamalar gerekse erozyonla tıkanmış ve kapanmış bir kanaldı. Sayın DSİ yetkililerine çok teşekkür ediyoruz. Taleplerimizi Sayın Bakanımıza ilettik, gerekli talimatları verdiler. Firmamız çalışmaya başladı. Aktif bir alan olmasına rağmen yaklaşık 41 günde 6 metre genişliğinde 2 metre derinliğinde bir kanalı tamamladılar. Perde betonları atılıyor. Su taşkınlarının önüne geçecek bağlantıyı gerçekleştirdik. Nazillimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.