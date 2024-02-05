Aydın’da kaçakçılara operasyon sürüyor

AYDIN'DA jandarma ekiplerinin son bir ayda düzenlediği operasyonlarda kaçakçılara ve organize suç örgütlerine ağır darbe vuruldu. Yakalanan 160 şüpheliden 32'si tutuklandı. Ekipler, 1-31 Ocak 2024 tarihleri arasında il genelinde kaçakçılık, uyuşturucu, mali suçlar, organize suç olaylarına yönelik 138 operasyon düzenlendi. Operasyonlarda; 422 gram uyuşturucu, 504 adet uyuşturucu hap, 158 adet tarihi eser, 33 tabanca, 3 av tüfeği, 100 adet mühimmat, 124 adet silah yedek parçası, 12 litre kaçak alkol 2 ton 100 kilogram motorin ele geçirildi.