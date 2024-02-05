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Haberler Aydın Aydın’da kaçakçılara operasyon sürüyor

Aydın’da kaçakçılara operasyon sürüyor

KAZIM YÖRÜKCE
Aydın’da kaçakçılara operasyon sürüyor
AYDIN'DA jandarma ekiplerinin son bir ayda düzenlediği operasyonlarda kaçakçılara ve organize suç örgütlerine ağır darbe vuruldu. Yakalanan 160 şüpheliden 32'si tutuklandı. Ekipler, 1-31 Ocak 2024 tarihleri arasında il genelinde kaçakçılık, uyuşturucu, mali suçlar, organize suç olaylarına yönelik 138 operasyon düzenlendi. Operasyonlarda; 422 gram uyuşturucu, 504 adet uyuşturucu hap, 158 adet tarihi eser, 33 tabanca, 3 av tüfeği, 100 adet mühimmat, 124 adet silah yedek parçası, 12 litre kaçak alkol 2 ton 100 kilogram motorin ele geçirildi.
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