Savaş gençlere müjdeyi verdi

AK Parti Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş, YKS'ye girecek tüm gençlerin sınav ücretlerinin karşılanacağı sözünü verdi. Seçim çalışmalarını sahada tüm hızıyla sürdüren Savaş, ilçe ziyaretlerinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek yerel seçimde Cumhur İttifakı'na destek istiyor.

Aydın için önemli yatırım ve hizmetleri hayata geçirmeyi vaat eden Savaş, gençleri de unutmadı. Savaş, YKS'ye girecek gençlere, sınav ücretlerinin iadesi sözünü veren Savaş, "Sevgili genç arkadaşım, Büyükşehir Belediyesini aldığımızda gelecek yıllardaki YKS ücretlerini karşılayacağımıza söz veriyoruz. Çünkü sizi çok seviyoruz" ifadelerini kullandı