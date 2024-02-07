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Aydın'da otomobil durağa daldı: 3 yaralı

Aydın'ın Efeler ilçesinde sürücüsünün kontrolü kaybettiği otomobil durakta bekleyen yayalara çarptı. Kaza sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

İHA
Aydın’da otomobil durağa daldı: 3 yaralı

Aydın'ın Efeler ilçesinde Ata Mahallesi Denizli Bulvarı üzerinde dün saat 15.30 sıralarında kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D.G. idaresindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki durağa daldı. Durakta otobüs bekleyen E.D. ve B.S.A. isimli şahıslara çarpan otomobil, elektrik trafosuna çarparak durabildi. Kazada otomobil sürücüsü ile durakta bulunan 2 kişi yaralandı.

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlığı ekipleri araç içerisinde sıkışan sürücüyü çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri tarafından da ilk müdahaleleri yapılan 3 yaralı ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Öte yandan kazada araçtan fırlayan parçalar nedeniyle 2 otomobil de de maddi hasar meydana geldi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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