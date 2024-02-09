“Aydın ve Didim’in kaderi değişecek”

AK Parti Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş, ziyaret ettiği Didim'de Cumhur İttifakı'na destek istedi.

GERÇEK BELEDİYECİLİK

DİDİM'DE 'Aydın'ın abisi Mustafa Savaş' sloganlarıyla karşılanan Savaş, mevcut Aydın Büyükşehir Belediye yönetimini sert sözlerle eleştirerek yeni dönemde yapacaklarını anlattı. Aydın'daki kayıp yılları telafi etmek için yola çıktıklarını söyleyen Savaş, "İşi bilen kardeşlerimizle yola çıkıldığında, işi bilen kardeşlerimizin direksiyonu aldığında şehirler çok güzel olacak. Bu sefer Didim hak ettiği hizmetlere kavuşacak. Aydın'daki, Didim'deki kayıp yılları telafi etmek için yola çıktık. Aydın'ın da, Didim'in de bir 5 yıl daha kaybetmeye tahammülü yok. Yerel yönetim anlamında bir yoksunluk var şehirde. 31 Mart bunun için tarihi bir fırsattır. Gerçek belediyecilik ile hem Didim hem Aydın tanışacak inşallah" dedi.