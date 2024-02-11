Alıcık: En büyük hayrı 1 Nisan’da yapacağız

MHP Aydın İl Başkanlığı tarafından partinin kuruluşunun 55. yıl dönümü dolayısıyla lokma döktürüldü. Vatandaşlara lokma ikramında bulunan İl Başkanı Haluk Alıcık, "En büyük hayrımızı 1 Nisan'da yapacağız. Aydın inşallah Cumhur İttifakı ile tanışacak" dedi. İl binası önünde döktürülen 5 bin kişilik lokma, vatandaşlara ikram edildi. Siyasi yolculuğun 55'inci yaşına girdiğini belirten İl Başkanı Haluk Alıcık, "Ülkücü harekete hizmet vermiş büyüklerimizin ruhuna lokma döktürüp dualar ettik. En büyük hayrımızı 1 Nisan'da yapacağız. Aydın inşallah Cumhur İttifakı ile tanışacak. Biz Aydın'ın alayına talibiz. MHP olarak Efeler'de Burak Pehlivan ve Büyükşehir'de de Mustafa Savaş ile beraber ipi göğüsleyeceğiz" dedi.