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Haberler Aydın Alıcık: En büyük hayrı 1 Nisan’da yapacağız

Alıcık: En büyük hayrı 1 Nisan’da yapacağız

KAZIM YÖRÜKCE
Alıcık: En büyük hayrı 1 Nisan’da yapacağız
MHP Aydın İl Başkanlığı tarafından partinin kuruluşunun 55. yıl dönümü dolayısıyla lokma döktürüldü. Vatandaşlara lokma ikramında bulunan İl Başkanı Haluk Alıcık, "En büyük hayrımızı 1 Nisan'da yapacağız. Aydın inşallah Cumhur İttifakı ile tanışacak" dedi. İl binası önünde döktürülen 5 bin kişilik lokma, vatandaşlara ikram edildi. Siyasi yolculuğun 55'inci yaşına girdiğini belirten İl Başkanı Haluk Alıcık, "Ülkücü harekete hizmet vermiş büyüklerimizin ruhuna lokma döktürüp dualar ettik. En büyük hayrımızı 1 Nisan'da yapacağız. Aydın inşallah Cumhur İttifakı ile tanışacak. Biz Aydın'ın alayına talibiz. MHP olarak Efeler'de Burak Pehlivan ve Büyükşehir'de de Mustafa Savaş ile beraber ipi göğüsleyeceğiz" dedi.
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