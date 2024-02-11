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Haberler Aydın Mustafa Savaş'a miting gibi karşılama

Mustafa Savaş'a miting gibi karşılama

KAZIM YÖRÜKCE
Mustafa Savaş’a miting gibi karşılama
AK Parti Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş'ın Efeler ilçesi Kemer Mahallesi sakinleriyle buluşması mitinge dönüştü. Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanan Savaş, "Üreten, ürettiğine değer katan bir şehir inşa edeceğiz" dedi. Aydın'ı gerçek belediyecilik ile tanıştıracaklarını ifade eden Savaş, "31 Mart akşamında Aydın'ın tamamında başarı hikayesi yazacağız. Tarihiyle, medeniyetiyle, bereketli topraklarıyla, kültürüyle, yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor Aydın. Biz de Aydın'ımızı gerçek belediyeciliğiyle tanıştırmaya hazırız. Güzel hizmetlerimizle buluşturmaya hazırız" diye konuştu.
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