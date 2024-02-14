Savaş: Aydın’da suya 5 yıl zam olmayacak

AK Parti Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Mustafa Savaş, Türkiye'nin en pahalı suyunu Aydınlıların kullandığı belirterek, "Seçildiğimizde suya yüzde 50 indirim yapacağız 5 yıl boyunca suya zam yapmayacağız" diye konuştu.

Savaş, Köşk ilçesinde muhtarlarla, esnaflarla, dernek başkanları ve vatandaşlarla bir araya geldi. Savaş, kentte yapacağı proje ve hizmetleri anlatarak destek istedi.

Aydın'daki trafik, altyapı, yol problemine dikkat çeken Savaş, "Seçildiğimizde suya yüzde 50 indirim yapacağız. 5 yıl boyunca suya zam yapmayacağız." diye konuştu. Savaş, "1 Nisan'dan itibaren Aydın'ı hak ettiği hizmetlerle buluşturacağız" dedi.