Savaş’tan Söke’ye Fen Lisesi müjdesi

CUMHUR İttifakı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Mustafa Savaş, Söke ilçesine Fen Lisesi yapacaklarının müjdesini verdi. Savaş, Söke Ticaret Odası'nda oda başkanlarıyla bir araya geldi. Cumhur İttifakı Söke Belediye Başkanı Adayı Tekin Yavuz, Söke Ticaret Odası'ndaki programda 1 Nisan'dan itibaren Aydın'ın kaderini değiştireceklerini söyledi. Savaş, "Sökemizin problemlerini çözebilmek adına güzel bir istişare yaptık. İlk üç ayda Aydın'ın trafiğini rahatlatacak projelerimiz var. Köprülü kavşaklar yapacağız. İlçeye Fen Lisesi yapacağız" dedi.