8 kişinin öldüğü patlamada tahliye

AYDIN'IN Nazilli ilçesinde bir restoranda meydana gelen, 8 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı tüp patlamasına ilişkin davada tutuklu yargılanan 2 sanıktan biri tahliye edildi. Nazilli'de bir restoranda 30 Aralık 2022'de tüp değiştirilirken meydana gelen patlamada 8 kişi yaşamını yitirmiş, 4 kişi yaralanmıştı. Restoran sahibi Leyla Y, tüp bayisi sahibi Ali B. ve oğlu Mustafa Görkem B. tutuklandı. Heyet, tutuklu sanıklardan Leyla Y'nin tahliye edilmesine ve yurt dışına çıkış yasağı getirilmesine, Mustafa Görkem B'nin ise tutukluluk halinin devamına karar verdi. Tutuksuz yargılanan Faruk Y'nin yurt dışına çıkış yasağı kaldırıldı.