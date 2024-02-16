  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Aydın Aydın'da araç servis istasyonundaki işçi yağ kanalına düştü

Aydın'da araç servis istasyonundaki işçi yağ kanalına düştü

Aydın'ın Efeler ilçesinde öğle saatlerinde meydana gelen olayda araç servis istasyonunda çalışan bir işçi yağ kanalına düşmesi sonucu yaralandı. Yaralanan işçi hastaneye kaldırılırken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

İHA
Aydın’da araç servis istasyonundaki işçi yağ kanalına düştü

Aydın'ın Efeler ilçesinde, Ata Mahallesi 771 sokak üzerinde bulunan bir araç servis istasyonunda öğle saatlerinde talihsiz bir olay meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, istasyonda bakımı yapılan bir aracın yağını değiştirmek isteyen bir işçi dengesini kaybederek yaklaşık 2 metre yüksekliğindeki kanala düştü.

Arkadaşlarının düştüğünü fark eden çalışanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan işçiye ilk müdahaleyi yaparak ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

SON DAKİKA
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA