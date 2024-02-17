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Haberler Aydın Aydın'da 'Narkoçelik-1' operasyonu: 34 gözaltı

Aydın'da 'Narkoçelik-1' operasyonu: 34 gözaltı

Aydın dahil 14 ilde düzenlenen 'Narkoçelik-1' operasyonunda 34 zehir taciri kıskıvrak yakalandı. Öte yandan toplamda 1 ton 68 kilogram uyuşturucu madde ve 51 bin 100 adet uyuşturucu ele geçirildi.

İHA
Aydın’da ’Narkoçelik-1’ operasyonu: 34 gözaltı

Aydın'da Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarınca; İstanbul, Diyarbakır, Kırşehir, Aydın, Antalya, Afyonkarahisar, Batman, Van, Hatay, Kahramanmaraş, Elazığ, Sakarya, Giresun ve Ankara olmak üzere 14 ilde 'Narkoçelik-1' operasyonları düzenlendi.

Düzenlenen operasyonlar kapsamında toplamda 1 ton 68 kilogram uyuşturucu madde ve 51 bin 100 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Narkoçelik-1 operasyonları çerçevesinde Aydın İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda da muhtelif miktarda metamfetamin, kenevir bitkisi ve kenevir tohumu ile kubar esrar ele geçirilirken, 34 sokak satıcısı da kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

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