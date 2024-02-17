Aydın’da ’Narkoçelik-1’ operasyonu: 34 gözaltı

Aydın'da Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarınca; İstanbul, Diyarbakır, Kırşehir, Aydın, Antalya, Afyonkarahisar, Batman, Van, Hatay, Kahramanmaraş, Elazığ, Sakarya, Giresun ve Ankara olmak üzere 14 ilde 'Narkoçelik-1' operasyonları düzenlendi.

Düzenlenen operasyonlar kapsamında toplamda 1 ton 68 kilogram uyuşturucu madde ve 51 bin 100 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Narkoçelik-1 operasyonları çerçevesinde Aydın İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda da muhtelif miktarda metamfetamin, kenevir bitkisi ve kenevir tohumu ile kubar esrar ele geçirilirken, 34 sokak satıcısı da kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.