“Bodrum’un sorunlarını çözmek için hazırım”

Cumhur İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, seçim çalışmaları kapsamında Bodrum ilçesinde ziyaretlerde bulundu. Ayaydın, ilçedeki ziyaretleri kapsamında ilk olarak Konacık Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederek talepleri dinledi, seçimlerde destek istedi. Ayaydın ve beraberindekiler, daha sonra Bitez pazarını ve köy içindeki iş yerini gezdi.

"PROJELERİM HAZIR"

Ayaydın, 33 gündür sahada dolaştığını bugün de Bodrum Belediye Başkan adayı Mehmet Tosun ile esnafı gezdiklerini söyledi. Olağanüstü bir ilgiyle karşılaştıklarını ifade eden Ayaydın, "Bodrumlular hizmet gelmediği için çok sıkıntılı. Hizmeti bizden bekliyorlar. Çok net söylüyorlar, 15 yıldır Bodrum'da, Muğla'da bir hizmet göremedik, tek umudumuz sizsiniz, bir an önce gelin hepimizin oyu size diyorlar. Yıllardır bu bölgeye gelmeyen hizmeti lütfen getirin diyorlar. Suyumuzu getirin, yollarımızı yapın diyorlar altyapımızı yapın diyorlar trafik sorunumuzu çözün diyorlar. Ben de bu konuda zaten hazırlıklı geldim. Projelerim hazır" diye konuştu.

'ONLARIN EMRİNDEYİM'

AYAYDIN, "Eskiden hiçbir Bodrumlu tuttuğu parti dışında başka bir partinin adını telaffuz etmezken, şimdi bana 'Biz sizi Aydın Ayaydın olarak istiyoruz, sizden hizmet bekliyoruz' diyorlar. Ben de hizmet sunmak için onların emrindeyim" dedi