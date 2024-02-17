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Haberler Aydın Meyve almak için çıktığı balkondan düşerek ağır yaralandı

Meyve almak için çıktığı balkondan düşerek ağır yaralandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, evinin balkonuna meyve almak çıkan 49 yaşındaki kadın dengesi kaybederek 4. kattan aşağı düştü. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

İHA
Meyve almak için çıktığı balkondan düşerek ağır yaralandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde edinilen bilgiye göre, A.I. (49) isimli kadın dördüncü kattaki evlerinin arka balkonundan meyve almak için dışarı çıktığı sırada henüz bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybederek yaklaşık 20 metre yükseklikten aşağı düştü. Kadının yardım çığlıklarını duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan kadına ilk müdahaleyi yaparak ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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