Pehlivan: Modern projeler hayata geçecek

YEREL seçimlere sayılı günler kala, belediye başkan adayları bir yandan saha çalışmalarını sürdürüyor, diğer yandan da seçildikten sonraki vaatlerini sıralıyor. Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) Efeler Belediye Başkan adayı Burak Pehlivan, gerçekleştirecekleri projeleri duyurdu. Seçim maratonuna giren adaylar, ziyaretlerine ve saha çalışmalarına devam ediyor.

YAŞAM ALANLARI OLACAK

EFELER'İ 2024 - 2029 döneminde daha yaşanabilir kent haline getirmek için çalışacaklarını aktaran Pehlivan, hazırladıkları 24 projeyi sosyal medya hesabından açıkladı. Yaptığı paylaşımda 'Efeler Belediye Hizmet Binası Kültür Merkezi' ile şehir merkezinde modern bir projeye imza atacaklarını vurgulayan Pehlivan, proje kapsamında, 'Modern Belediye Binası, 300 araçlık yer altı otoparkı, Çift katlı 500 kişilik tiyatro salonu, konferans salonu, Efeler kent belleği merkezi, kütüphane, kreş, kafe ve restoranlar, açık yaşam alanları, belediye sineması, sergi salonu' yapacaklarını belirtti.