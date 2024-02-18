Aydın’da ’pes’ dedirten dolandırıcılık yöntemi! Telefonla konuşuyormuş gibi mekandan çıkanlara dikkat!

Aydın'da geçtiğimiz günlerde, sahte dekont ile esnafın dolandırılması olaylarının ardından şimdi de karnını doyurup telefonla konuşuyormuş gibi mekandan çıkıp, kaçıp giden kişiler ortaya çıkmaya başladı. Durumdan mağdur olanlar, diğer esnafları uyararak "Tanımadığınız kişilere karşı dikkatli olun" çağrısı yaptı.

Geçtiğimiz günlerde Söke başta olmak üzere Aydın'ın Efeler ilçe merkezinde bir grup tarafından çeşitli iş yerlerinden alışveriş yapıp ödemeyi iş yeri sahibinin banka IBAN numarasına ileri tarihli yaptıkları havalenin dekontunu gösterip ürünleri aldıktan sonra talimatı iptal ederek esnafın dolandırılması olaylarına bir yenisi eklendi. Aydın Efeler ilçe merkezinde yeme-içme üzerine işyeri olan Gökhan Y.'nin mekanına gelen bir şahıs burada yiyip içtikten sonra telefonla konuşuyormuş gibi dışarı çıktı. Dışarı çıktıktan sonra hesabı ödemeden kaçarak bölgeden uzaklaşan şahısın güvenlik kamerası görüntüleri ile Aydın esnafını uyaran Gökhan Y., "İnsana ve müşteriye değer verip güveniyoruz. Nefislerini köreltmek veya karınlarını doyurmak için değil adeta dolandırmak için geliyorlar. Yiyip içtikten sonra da sanki telefonla konuşuyormuş gibi dışarı çıkıp kaçıp gidiyorlar. Yeni başlayan bu dolandırıcılık yöntemine karşı esnaf arkadaşların uyanık olmasını tavsiye ediyorum" dedi.

Yiyip içtikten sonra telefonla konuşuyormuş gibi yapıp dükkandan çıktıktan sonra hesabı ödemeden kaçan şahsa da seslenen Gökhan Y., "Ya özür dile ya da gelip helalleş" çağrısında bulundu.

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