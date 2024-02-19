  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Aydın Aydın’dan Zeren Aytaş’a vefa

Aydın’dan Zeren Aytaş’a vefa

HABER MERKEZİ
Aydın’dan Zeren Aytaş’a vefa
Asansör kazasında yaşamını yitiren Zeren Ertaş'ın ismi Aydın'da yaşatılıyor. Zeren'in acılı annesi ve babası, kızlarının ismini taşıyan Adnan Menderes Üniversitesi'ndeki dersliği ve İncirliova Belediyesi'nin hayata geçirdiği Tren Kütüphanesi'ni gezerken sevinç ve hüznü bir arada yaşadı. Başkan Kaya'nın davetlisi olarak İncirliova'ya gelen aile fertlerinden anne Serpil Ertaş, kızı Zeren'in adını taşıyan Tren Kütüphanesi'ni görünce gözyaşlarına hakim olamadı. Anne Ertaş, "Kızım vefat ettikten sonra, zaman içerisinde unutulup gidecek diye çok üzülmüştüm" ifadelerini kullandı. Baba Ertaş da "Kızım kitap okumayı çok severdi. Adının bir kütüphane ile yaşatılması çok anlamlı bir proje olmuş" dedi.
SON DAKİKA
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA