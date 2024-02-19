Aydın’dan Zeren Aytaş’a vefa

Asansör kazasında yaşamını yitiren Zeren Ertaş'ın ismi Aydın'da yaşatılıyor. Zeren'in acılı annesi ve babası, kızlarının ismini taşıyan Adnan Menderes Üniversitesi'ndeki dersliği ve İncirliova Belediyesi'nin hayata geçirdiği Tren Kütüphanesi'ni gezerken sevinç ve hüznü bir arada yaşadı. Başkan Kaya'nın davetlisi olarak İncirliova'ya gelen aile fertlerinden anne Serpil Ertaş, kızı Zeren'in adını taşıyan Tren Kütüphanesi'ni görünce gözyaşlarına hakim olamadı. Anne Ertaş, "Kızım vefat ettikten sonra, zaman içerisinde unutulup gidecek diye çok üzülmüştüm" ifadelerini kullandı. Baba Ertaş da "Kızım kitap okumayı çok severdi. Adının bir kütüphane ile yaşatılması çok anlamlı bir proje olmuş" dedi.