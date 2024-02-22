Buharkent’te doğal gaz için tarihi karar

AK Parti Buharkent Belediye Başkanı ve Belediye Başkan Adayı Mehmet Erol, "Buharkent doğalgazı 2024 yılında kullanacak" sözünü tutmak için kolları sıvadı.

Buharkent'e doğal gaz sağlanmasına yönelik istenilen belediye meclis kararını oy birliği ile aldıklarını müjdeleyen Başkan Erol, "Buharkent'imizde 4 binin üzerinde konutumuz doğal gazı kullanacak" dedi. Aydın'ın en uzak ve en küçük ilçeleri arasında yer alan Buharkent'te doğalgaz kullanımı için meclis kararı alındı. Her geçen gün yeni projelerle ilçeye değer katmaya devam eden Başkan Mehmet Erol, bu kez doğalgaz müjdesi ile geldi.

Erol, "Söz verdiğimiz gibi Buharkent'e doğal gaz sağlanmasına yönelik istenilen meclis kararı oy birliği ile alınmıştır. Buharkent'imize hayırlı uğurlu olsun. 2024 yılında Buharkent'imizde 4 binin üzerinde konutumuz doğal gazı kullanacaktır" dedi.